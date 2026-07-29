Sono ripresi questa mattina gli allenamenti a Casteldebole in vista del doppio imepegno di sabato contro il Cambuur, in programma sia alle 11 sia alle 17.30 a porte chiuse.

Il caldo a Bologna inizia a farsi sentire e dopo la doppia seduta di ieri, oggi il Bologna si è allenato in seduta unica al mattino. Non ci sono state particolari defezioni. Riccardo Orsolini ha smaltito la botta al polpaccio rimediata nell'ultima amichevole di Valles contro l'Iraklis, mentre Emil Holm ha continuato il suo lavoro personalizzato. Di seguito il comunicato del club: Proseguono a Casteldebole i lavori dei rossoblù di Tedesco in preparazione alle due amichevoli di sabato: oggi la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni specifiche sulla riaggressione e sul pressing. Allenamento differenziato per Emil Holm'.