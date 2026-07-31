Proseguono a Casteldebole i lavori dei rossoblù di Tedesco alla vigilia delle due amichevoli di domani: oggi la squadra ha svolto attivazione, partitella a campo ridotto ed esercitazioni tecnico tattiche. Allenamento differenziato sul campo per Emil Holm. Domani al centro tecnico Niccolò Galli la squadra disputerà due partite amichevoli, con la formazione di Eredivisie del SC Cambuur, alle 11 e alle 17:30, entrambe a porte chiuse. Non è prevista diretta tv, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta radio su Nettuno Bologna Uno.