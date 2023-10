Qui Casteldebole – Anche Posch verso il recupero

Detto di Kristianasen che dovrebbe recuperare anche per la titolarità, la concentrazione di Motta è su Jesper Karlsson che ha rimediato una botta al ginocchio in nazionale e stasera dovrebbe partire dalla panchina contro il Belgio: gli svedesi escludono infortuni ma sarà rivalutato a Bologna a metà settimana. In difesa invece potrebbe esserci il rientro anche di Stefan Posch. L'austriaco, secondo Stadio, non ha possibilità di giocare titolare ma potrebbe rendersi convocabile almeno per la panchina. Dipenderà da quando rientrerà in gruppo in settimana. La buona notizia per il tecnico è che a breve ritorneranno Freuler, Aebischer e Ndoye impegnati ieri sera con la Svizzera, mentre Orsolini tornerà solo a metà settimana dopo la partita di Wembley contro l'Inghilterra.