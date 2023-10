Quattro convocati del Bologna in nazionale Under 15

Tra i 44 convocati dal tecnico Enrico Battisti per la selezione del Centro-Nord dell’Italia Under 15, ci sono anche quattro giocatori del Bologna. I classe 2009 sono il difensore Mohamed Force Toure , i centrocampisti Giovanni Francesco Baldini e Alessandro De Maurizi , e l’attaccante Kevin Fustini.

I ragazzi si riuniranno domani alle ore 11 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, e dopo il pranzo disputeranno un’amichevole a ranghi contrapposti alle ore 14.45 per essere valutati dallo staff azzurro. Al termine dell’incontro i quattro rossoblù rientreranno a Bologna, e il giorno dopo torneranno a disposizione a Casteldebole per la gara di domenica contro il Pisa. La Nazionale Under 15, invece, continuerà con le selezioni del Centro e del Sud, in vista del Torneo dello Sviluppo UEFA fissato dal 29 novembre al 5 dicembre in Portogallo. Il 2023 si concluderà poi dall’8 al 10 dicembre con il Torneo di Natale a Coverciano.