Quasi in 500 a Monza nonostante il giovedì. Squadra già partita per la trasferta

La calendarizzazione, che non è piaciuta nemmeno a Thiago Motta, pone i rossoblù di scena allo U Power Stadium addirittura di giovedì e nel tardo pomeriggio, quindi con evidenti problemi per i lavoratori. Giocare alle 18.30, e con ben oltre due ore di viaggio, rende la trasfera in Brianza tutt'altro che comoda tra permessi lavorativi da richiedere o sfacchinata dopo mezza giornata di lavoro, il tutto per seguire la squadra del cuore di scena contro il Monza di Palladino. Ma nonostante tutto saranno circa 500 i tifosi rossoblù al seguito, per un altro carico di entusiasmo e fiducia dopo i duemila saliti a Verona di lunedì' sera. Il Bologna, dunque, non sarà solo. Nel frattempo, la squadra è già partita verso le 17 in pullman per raggiungere Monza, dove pernotterà in vista della partita di domani. Prosegue bene anche la prevendita per Bologna-Empoli di domenica alle 12.30 con già quasi 20mila tagliandi staccati. C'è tanta voglia di Bologna.