Pulgar è a Bologna, nessuna novità sul futuro

Erick Pulgar ha terminato le sue vacanze e da ieri è a Bologna.

Tempo di effettuare i classici test fisici propedeutici al via della stagione e il cileno riprenderà ad allenarsi, probabilmente già oggi, a Casteldebole: il mediano non dovrebbe salire in ritiro in Austria dove il Bologna soggiornerà ancora per un paio di giorni prima di trasferirsi ad Augusta per affrontare l’Augsburg.

Ma è soprattutto il mercato a tenere banco. Come noto sul cileno c’è una clausola rescissoria accessibile, ma fino a qui proposte concrete verso il Bologna non ne sono arrivate. Su di lui interessamenti di West Ham, Siviglia e Villareal, a cui si è aggiunta la Fiorentina che avrebbe già parlato con l’entourage del calciatore prospettando un ingaggio importante, ma che poi la viola possa coprire l’intera clausola ancora non è certo. Infatti, il Bologna continua a mostrarsi tranquillo su questo fronte e un dirigente esperto come Sabatini è consapevole che la clausola appare attaccabile ma anche non così semplice da pagare in una unica soluzione. Una cosa è certa, il Bologna non vuole andare troppo avanti con la telenovela per non ritrovarsi alla fine del mercato con la necessità di trovare un sostituto.

m.m.