Pronta l’offerta per Supryaga, in uscita Santander. Quale futuro per Skov Olsen?

Vladyslav Supryaga è il vero sogno del Bologna per questa finestra di mercato.

Il talento della Dinamo Kiev è l’obiettivo numero uno sul taccuino di Bigon, anche più di Esposito dell’Inter, che sarebbe l’alternativa. I rossoblù hanno pronta un’offerta da 8 milioni di euro da presentare agli ucraini, che hanno alzato il prezzo del cartellino del giocatore a circa 10 milioni. Le altre opzioni, nel caso in cui l’affare non andasse in porto, sono Wind del Copenaghen, Torregrossa del Brescia e Sorloth del Trabzonspor. Con le valigie in mano Santander, che può tornare in nord Europa. Tante le richieste anche per Skov Olsen, che potrebbe lasciare Bologna in prestito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.