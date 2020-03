Preziosi attacca: “Non ha senso finire il campionato”

Ancora spaccature in seno alla Serie A sulla possibile conclusione dei campionati. C’è chi vuole provarci, come Lotito, ma anche chi è deciso a chiudere definitivamente la stagione come Enrico Preziosi. Il patron del Genoa lo ha affermato in una intervista pubblicata oggi su Gazzetta dello Sport:

“Non trovo il senso per portare a termine questa strana stagione – ha ammesso Preziosi – Onestamente non so se vale la pena terminare il campionato in questa situazione di incertezza, anzi non sono nemmeno se vale la pena anche solo tentare di finirlo”.

Duro anche sulla possibile maxi sessione di mercato da luglio a dicembre: “Già la durata standard della sessione estiva è lunga, figurarsi pensare a 5 mesi di trattative…Io fisserei il termine del campionato al massimo a fine luglio e poi avere al massimo solo 25-30 giorni di mercato ad agosto”.