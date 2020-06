Poli: “Per l’Europa ci proveremo. Futuro? Vorrei diventare una bandiera del Bfc”

Ormai l’hanno pronunciata tutti. La parola Europa ha fatto capolino a Casteldebole, Mihajlovic ci proverà, Saputo l’ha fissata come obiettivo del club nel medio termine, idem Fenucci l’altro giorno. Ma la squadra che ne pensa? Semplice, che bisogna sempre provarci. Fin da subito. Parola di Andrea Poli.

“Noi ci crediamo – ha affermato il capitano al Carlino – La classifica è buona per provarci, giocheremo al massimo le restanti 12 partite e se metteremo in campo lo spirito che ci contraddistingue diventerà un campionato da ricordare. A noi non piace accontentarci. Juventus? Massimo rispetto, ma da quando c’è Mihajlovic siamo abituati a pensare a noi stessi”.