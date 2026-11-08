Le aperture dei quotidiani

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Cor Sport

'Siamo solo noi' è il titolo del Corriere dello Sport dopo la vittoria di Parma

Schermata 2026-11-08 alle 08.02.48

Schermata 2026-11-08 alle 08.02.48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti