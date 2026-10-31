Così Tommaso Pobega dopo il successo del Bologna per due a uno sul Monza: "Quando iniziano ad arrivare i risultati aumenta la sicurezza, poi vedi che le cose provate in settimana ti riescono in partita e tutto diventa più fluido. Il Bologna è tornato? Il campionato è lungo, siamo partiti a rilento e per dare fastidio sopra dobbiamo limitare i passi falsi. Sono sicuro che il gruppo ha voglia di lavorare, crescere e togliersi soddisfazioni. Questo mi basta. Il nostro obiettivo è diventare sempre più forti poi a marzo-aprile guarderemo la classifica. Io sono a disposizione del mister, come tutti, e cerco di fare il meglio possibile. E' stata una settimana importante con tre belle vittorie e questo deve essere un nuovo punto di partenza. Dobbiamo ancora cercare di migliorare perché ci sono ampi margini".