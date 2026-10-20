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LE SCUSE E LA SCONFITTA

Gli isolani saranno i prossimi avversari del Bologna e si affacciano alla gara di sabato con sulle spalle la cocente sconfitte per 4 a 0 maturata nella giornata di ieri a Monza. Il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, come reso noto da tuttoCagliari, si è espresso così sulle prestazione fornita dalla sua squadra: "Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per venire a vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere. Non li abbiamo rappresentati. Contro una squadra della quale sapevamo tutto avremmo dovuto fare meglio. Questa squadra non appartiene ai 1440 tifosi che erano presenti sugli spalti." Analizzando poi anche la necessità di riprendersi alla svelta: "Ora dobbiamo riprendere a pedalare. Sappiamo qual è il nostro campionato. Mi auguro sia solo qualcosa di passeggero."

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