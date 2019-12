Pioli: “Il Bologna ha qualità, ma stiamo bene. Ibra? Natale arriva il 25 dicembre”

Sfida tra ex domani al Dall’Ara tra Bologna e Milan. Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli si affronteranno, loro che in passato hanno allenato sulle opposte panchine. Le parole del tecnico rossonero alla viglia della sfida, soprattutto in ottica Bologna:

“Il Bologna ha qualità e concetti giusti – ha affermato – C’è Palacio, un giocatore molto intelligente e che ho allenato, ma la squadra in generale ha principi di gioco chiari. Noi stiamo bene e domani dobbiamo dimostrarlo. Dovremo azzeccare le scelte, soprattutto le cose semplici che se fatte bene ci porteranno sulla strada giusta. Mihajlovic? Tifo per lui e per la società che gestito una situazione delicata. Tifo per il Bologna, ma lo tornerò a fare da lunedì. Ibrahimovic? Babbo Natale arriva il 25 dicembre, domani come regalo vorrei i tre punti”.