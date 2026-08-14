Roberto Piccoli è da ieri ufficialmente un nuovo attaccante del Bologna. Non vuole perdere tempo, è pronto a scendere in campo fin da subito: oggi i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura prima della partenza nel pomeriggio per l'Inghilterra, e Piccoli ci vuole essere. Anche domani, a Brighton, quando andrà in scena l'amichevole contro la squadra inglese: anche Tedesco vorrebbe averlo con sé.

"L'obiettivo è portarlo subito insieme al gruppo, cominciare a inserirlo nei meccanismi e fargli respirare l'ambiente", scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano la certezza arriverà soltanto dopo l'allenamento di oggi, ma il piano è già fatto ed è di averlo subito in squadra. Tedesco ha intenzione di inserirlo subito, per questo l'amichevole di Brighton può essere il primo appuntamento. "Sarebbe una prima grande occasione di contatto con il gruppo e con le richieste dell'allenatore, in una partita che servirà soprattutto a cominciare a prendere confidenza con i nuovi compagni e con il sistema di gioco", si legge.