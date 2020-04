Petrucci: “Impossibile continuare il campionato. C’è stato tanto buon senso da parte di tutte le società”

Gianni Petrucci, intervistato da E’Tv Rete 7, chiarisce alcuni aspetti riguardo la conclusione del campionato. Nelle sue dichiarazioni l’elogio verso le società che hanno preso positivamente una scelta così complicata e l’invito a ricominciare soltanto quando tutto sarà finito.

“Gandini è stato bravissimo a riunire le società e fare presente la situazione attuale. Attualmente non vi erano prospettive per quanto riguarda il proseguo del campionato.

L’aspetto etico ha influito sulla decisione della federazione, non ce la siamo sentita di continuare.

Tutti hanno comunque reagito bene a questa decisione, c’è stato molto buon senso.”