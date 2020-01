Per Ibanez decisivo l’ingaggio

Non ballano molti milioni tra l’offerta del Bologna e quella della Roma per Roger Ibanez. I due club hanno strappato il sì all’Atalanta con un’offerta intorno ai 10 milioni per un prestito con obbligo di riscatto. Ad influire però sulla decisione del centrale brasiliano è stato lo stipendio offerto dai club.

Il sorpasso al fotofinish dei giallorossi è infatti figlio del contratto presentato dai capitolini agli agenti del brasiliano. Alla Roma, Ibanez percepirebbe 1 milione a stagione, quasi il doppio rispetto all’offerta rossoblu. In più la Roma offre un milione di euro di commissione all’agente del calciatore. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.