Per il CorSport male Guida : “Non può non assegnare quel rigore”

"Non bene, anzi, Marco Guida: uno che ha 184 gare di serie A, è internazionale, non può commettere un errore come quello sul rigore non dato al Bologna. Ma non è tutto, sarebbe limitativo: perde tanti falli e tanti gialli". Ma non è finita qui: "Angolo battuto, il pallone arriva verso la coppia Lautaro-Ferguson. Primo punto: l’arbitro deve avere quello di focus. Lautaro si fa anticipare da Ferguson, la cintura è netta, plateale, avviene a pochi metri da Guida che invece non fischia. Errore grave, ha visuale aperta, libera. Punto secondo: al di là di chi ha provato distrattamente (o strumentalmente?) a sostenere il contrario, prenderà -10 dopo l’OFR (succede quasi sempre) nella valutazione, come scrivemmo dopo Juve-Bologna (Di Bello). Lo ha detto correttamente Rocchi, solo gli episodi impossibili da vedere non portano penalizzazione nella valutazione".