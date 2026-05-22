Pedullà: “Sarri verso l’Atalanta, il Napoli vira. Occhio a Italiano”

Oggi Italiano ha rimandato tutti i discorsi sul futuro a un incontro col Bologna e il Napoli, che non è riuscito a prendere Sarri, starebbe pensando a lui. L'attuale allenatore della Lazio è destinato all'Atalanta e per De Laurentiis torna di moda Italiano. Così Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube: “Arriva Giuntoli, arriva Pompilio e anche un nuovo responsabile del settore giovanile. E’ rivoluzione. L’Atalanta cambia pelle e ha fatto la scelta Sarri, scelta ricambiata dall’allenatore - le parole del collega - Il Napoli lo ha corteggiato ma senza strette di mano e accordi, così Sarri ha riflettuto sull’opportunità di tornare, ma dovrebbe prendere un gruppo che deve vincere e spremuto da due anni di Conte. L’ossessione di riparlare del suo calcio scintillante…Alla Dea invece c’è uno zoccolo duro e non c’è l’assillo di dover vincere, anzi si può costruire.