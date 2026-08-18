È destinato a diventare una bandiera del Bologna. Orsolini pronto a firmare il rinnovo
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Orsolini è pronto a firmare il rinnovo, per il 7 rossoblù è pronto un contratto fino al 2031. Lo riporta così Gianluca Di Marzio. La telenovela, dunque, sta per chiudersi definitivamente e il numero 7 diventerà a tutti gli effetti una bandiera rossoblù
"Accordo raggiunto tra Bologna e Orsolini per il rinnovo del contratto in rossoblù: restano solo da definire gli ultimi dettagli, poi ci sarà la firma. Prolungamento fino al 2031" ha scritto il collega.
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