Orsolini è pronto a firmare il rinnovo, per il 7 rossoblù è pronto un contratto fino al 2031. Lo riporta così Gianluca Di Marzio. La telenovela, dunque, sta per chiudersi definitivamente e il numero 7 diventerà a tutti gli effetti una bandiera rossoblù

"Accordo raggiunto tra Bologna e Orsolini per il rinnovo del contratto in rossoblù: restano solo da definire gli ultimi dettagli, poi ci sarà la firma. Prolungamento fino al 2031" ha scritto il collega.