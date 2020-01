Pedullà – Oggi incontro Bologna-Atalanta, può arrivare l’accordo per Barrow

Viaggia veloce in direzione Bologna Musa Barrow. Oggi ci sarà un ulteriore incontro tra gli uomini di mercato rossoblu e l’Atalanta. Il Bologna vuole chiudere ed è disposto ad avvicinarsi alla cifra di 15 milioni richiesta dai nerazzurri. C’è già l’accordo con l’attaccante africano.

L’ostacolo sembra essere sempre la modalità del trasferimento. Si potrebbe optare anche per un oneroso prestito biennale con obbligo di riscatto. La formula preferita dai rossoblu resta il prestito di un anno con diritto di riscatto, visto comunque il rischio di un investimento così corposo per un giocatore ancora in cerca di affermazione. Il Bologna ha voglia di chiudere la trattativa.