Pedullà – Incontro tra Bologna e Atalanta per Barrow

Il Bologna ha scelto: è Musa Barrow la prima scelta per rinforzare l’attacco. Mihajlovic ha dato il suo benestare totale all’operazione e nelle prossime ore i rossoblu potrebbero tentare l’affondo decisivo. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo blog, i rossoblu sono pronti ad incontrare l’Atalanta per ufficializzare la propria offerta. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto a giugno del valore di circa 15 milioni.

La squadra di Saputo batterebbe così una folta concorrenza che non è riuscita a convincere Percassi a privarsi del gambiano. Il Parma starebbe ancora monitorando il giocatore ma presenterebbe un’offerta solo nel caso in cui Kulusevski venisse ceduto. L’Hellas ha incassato un sonoro no per il prestito secco. La Sampdoria resta invece alla finestra. Sarà Barrow il prossimo acquisto del Bfc?