Pedullà – Due incontri per Barrow, il Bologna accelera

Il Bologna prova a stringere i tempi per l’arrivo di Musa Barrow. Il club emiliano incontrerà domani quello di Percassi per provare a chiudere la trattativa. I rossoblu dopo la cessione di Destro, hanno liberato spazio in avanti e sono pronti a riempirlo con il gambiano. Una trattativa in stato molto avanzato, che gli emiliani hanno programmato da circa due settimane e ora sta per vedere i titoli di coda.

La formula sarà molto probabilmente quella del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione di circa 15 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero chiedere un’eventuale percentuale sulla rivendita, oppure una corsia preferenziale per trattative future. Dettagli che verranno limati nelle prossime ore tra le due squadre.

Nelle ultime ore aveva provato ad inserirsi il Torino, offrendo Bonifazi. L’Atalanta non ha però vacillato e il Bologna resta la grande favorita per poter vincere la gara per Musa Barrow.