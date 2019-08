Pedullà: Bologna, Bouchalakis per il centrocampo

Il Bologna cerca un centrocampista in grado di sostituire Erick Pulgar. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio blog, il nuovo nome per la mediana sarebbe quello di Andreas Bouchalakis. Il giocatore classe ’93 è sotto contratto fino al 2022 con l’Olympiakos e viene valutato 5-6 milioni dal club greco. Il profilo piacerebbe molto ai rossoblu, Marco Di Vaio sarebbe volato in Grecia ieri, per assistere al preliminare di Champions League giocato dal club del Pireo contro il Basakshir solo per osservare meglio il mediano. Una situazione di mercato da monitorare in attesa di sviluppi.