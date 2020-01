Pedullà – Accordo in arrivo per Ibanez

Con il ritorno a Bergamo di Mattia Caldara, Roger Ibanez è pronto a lasciare i nerazzurri per accasarsi al Bologna. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, l’accordo tra le parti sarebbe pressoché totale. Si lavora per limare gli ultimi dettagli ma l’operazione è pronta ad andare in porto.

Dopo Barrow, ecco il secondo colpo rossoblu in arrivo dall’Atalanta. Il giocatore ha scelto da giorni il Bologna come sua prossima meta calcistica. Rossoblu che continuano sulla linea verde tracciata in estate da Sabatini e Bigon, per potenziare la propria rosa.