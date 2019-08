Partita la caccia al sostituto di Pulgar

Per un centrocampista (forse due) che esce, almeno un altro ne deve entrare. Erick Pulgar ha firmato con la Fiorentina, e anche Godfred Donsah è pronto a partire direzione Belgio.

Per questo Sabatini & co. sono costretti a tornare sul mercato, proprio per rinforzare un reparto come quello del centrocampo che ha perso, contando anche Nagy, tre pedine in pochi giorni. Il nome in cima alla lista è quello di Nicolas Dominguez del Velez, su cui pesa una clausola di 12 milioni. L’alternativa è rappresentata da Santiago Asacibar, 20 anni, in forza allo Stoccarda, e da Ibrahim Sangarè del Tolosa, ivoriano reduce dalla Coppa d’Africa. Per tutti e tre però sorge un problema: dal momento che Donsah dovrebbe partire in prestito con diritto di riscatto, chiunque arrivi a riempire il posto da extracomunitario potrà farlo solo con la stessa formula.