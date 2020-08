Parma su Mancosu, il Bologna si defila

Il Bologna può essere ormai considerato fuori dalla corsa per Marco Mancosu. Il fantasista del Lecce è nel mirino di molte squadre di Serie A, e il Bologna non è disposto a perdere troppo tempo nelle trattative non essendo il ruolo di trequartista una delle priorità di mercato per i rossoblù.

Sulla testa del 32enne del Lecce pesa una clausola rescissoria da 3 milioni di euro, cifra che fa gola a tanti club del massimo campionato italiano. In pole position al momento c’è il Parma, che ha da poco ufficializzato il nuovo allenatore Fabio Liverani che proprio l’anno scorso ha portato il numero 8 leccese a raggiungere la doppia cifra sotto la sua guida. Ricordiamo che il Parma è anche sulle tracce di Mattias Svanberg, ma il Bologna ha fatto capire chiaramente che non lascerà partire il proprio gioiello svedese.