VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
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Sono 26 i precedenti ufficiali a Parma tra le due squadre: 8 vittorie del Parma (ultima 2-0, Serie A 2024/25), 12 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2019/20), 6 successi del Bologna (ultimo 1-3, Serie A 2025/26). Sfida storica lo spareggio-salvezza 2004/05: il Parma conquistò la permanenza in Serie A dopo aver perso 0-1 la gara d’andata in casa, ribaltando il verdetto al ritorno con lo 0-2 al Dall’Ara. Seconda rete crociata firmata da Gilardino, oggi allenatore dei ducali.
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