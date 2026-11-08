I voti di Luca Baccolini

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

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Skorupski 7, Darmian 6, Casale 6.5, Theate 7.5

Parma Calcio v Bologna FC - Serie A 2026/27

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