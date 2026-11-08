I voti di Matteo Dalla Vite
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
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Skorupski 7, Darmian 6.5, Casale 6.5, Theate 7
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