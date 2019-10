Paramatti: “Mihajlovic ci rende sensibili. Juve? Sarà dura”

Intervistato da Sport Toady, Michele Paramatti ha parlato dell’esperienza di ieri nella partita delle leggende: “Non sono proprio allenato in questo periodo. Il mio contributo è stato davvero piccolo, appena 10 minuti. Rimettere però la maglia rossoblu e tornare allo stadio dove ho fatto e abbiamo fatto grandi stagioni è magico. Tornare indietro a quei tempi sarebbe magnifico. Sentire le ovazioni ieri della curva, è stato davvero incoraggiante. Ci fa rendere conto di quanto abbiamo significato per questo club. Siamo convinti tutti che nel ’99 meritavamo la finale di Mosca. La finale sarebbe stata alla nostra portata, nel doppio incontro con il Marsiglia avevamo fatto davvero bene. Chi ho rivisto con più piacere sono sicuramente Kennet e Igor, siccome abitano lontano è difficile incontrarli. Anche con gli altri è stato un piacere, dopotutto non ci vediamo così spesso neanche con gli altri. Ho chiacchierato molto anche con Ulivieri, è sempre un piacere parlare anche del più e del meno con lui. Noi cinquantenni eravamo abbastanza in difficoltà. Quelli più giovani invece erano sul pezzo, vivranno di rendita fisica ancora per qualche anno. L’autonomia scende, ma la maglia la indosserei volentieri un’altra volta. Loro erano più squadra, siamo stati bravini a tenere loro testa. Anzi, abbiamo anche rischiato di passare davanti. È stata una serata bella e divertente.”

