Papà Mannion: “La Virtus è la scelta migliore: è l’ambiente ideale per Nico”

C'è tanta soddisfazione in casa Mannion per aver accettato l'offerta della Virtus : il padre Pace, storica bandiera di Cantù, ha raccontato tramite il Resto del Carlino la scelta di Nico di arrivare in Segafredo, complice una proposta inadeguata dall'Nba e la volontà di crescere con un club di altissimo livello:

"L'offerta di Golden State non era soddisfacente e soprattutto non dava garanzie per il futuro. A quel punto Nico ha fatto bene a scegliere la Virtus, dove troverà l'ambiente perfetto per poter crescere: intanto sarà allenato da Sergio Scariolo, uno dei tecnici più preparati a livello mondiale, come del resto dimostrano i risultati che ha raggiunto con le sue due squadre. Poi la V nera ha un pubblico che conosce molto bene la pallacanestro e che non solo vuole vincere, ma sa anche farlo perchè mette sulla squadra la giusta pressione, proprio in virtù della sua competenza".