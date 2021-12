Pallavolo – Geetit sconfitta da Pineto

Netta sconfitta per la Geetit Bologna

La Geetit Bologna è stata sconfitta nettamente nell'undicesima giornata della Serie A 3 di volley dall'Abba Pineto per tre set a zero con il punteggio di 25-18, 25-10, 25-15. Miglior marcatore della partita Jacob Link con 15 punti, per la Geetit 8 punti di Spagnol e 7 di Dalmonte. Bologna è terzultima in classifica con 6 punti.