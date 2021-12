Geetit Bologna, coach Asta: “La sconfitta non deve metterci in discussione”

“Nessuno di noi si nasconde, è evidente che i risultati non sono eccellenti, ma non la vivo in modo drammatico, o al di sotto delle aspettative, né tantomeno irrimediabile. Domenica abbiamo perso contro i primi in classifica che hanno perso una partita soltanto finora, e giocheranno sicuramente per il salto di categoria. Il campionato è difficile e lo sapevamo, stiamo crescendo e come tutti i giovani abbiamo alti e bassi; stiamo facendo il massimo, ma nello sport ciò non sempre significa vincere”.