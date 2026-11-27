Queste le parole di Raffaele Palladino al termine della partita contro il Venezia
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Così il tecnico rossoblù dopo il pareggio maturato contro i lagunari:
"Ho visto una partita simile a quella con l’Udinese. Mi aspettavo di più: dobbiamo e possiamo fare meglio del primo tempo di oggi. Questo campo comunque è difficile, tante squadre qui faticano; nella ripresa siamo venuti un po’ fuori, Stankovic è stato molto bravo ma anche loro han colpito un palo, il pareggio credo ci stia”
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