Le parole di Raffaele Palladino
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Raffaele Palladino ha commentato così il pareggio di oggi: “Non potevo aspettarmi la partita perfetta, avevo chiesto alla squadra una reazione da gruppo vero, con grande voglia di rivalsa e spirito giusto. E per circa 70 minuti ho visto tutto questo. La partita era nelle nostre mani, sicuramente con aspetti da migliorare, poi dispiace molto per il gol preso. Volevamo vincere ma mi tengo stretto lo spirito, l’unità di questo gruppo, ora in queste tre settimane di sosta metteremo dentro tanto lavoro e i nostri principi”.
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