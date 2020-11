Pagliuca: “Senza pubblico non c’è atmosfera. Sulla Virtus dico che…”

Gianluca Pagliuca è un virtussino doc e di derby ne ha visti tanti nella pallacanestro e giocati tanti nel calcio, avendo difeso la porta di Sampdoria e Inter. L’ex portiere rossoblù ha parlato così del derby Fortitudo-Virtus:

“A settembre ero a palazzo per i due derby di Supercoppa e posso dire che senza pubblico non sembra un derby. Non si sentivano i cori e più in generale non c’era quell’atmosfera che trasforma in speciale una gara come questa. Penso che si debba continuare a giocare sperando che prima o poi il pubblico torni a palazzo. Per il momento guardiamo le partite da casa, ma almeno lo sport c’è e andare avanti significa anche non darla vinta alla pandemia”.