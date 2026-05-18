Pagliuca: “Ottavo posto giusto. Mercato? Non ci sono incedibili, ma…”

"Peccato che la vittoria di Bergamo non abbia dato la possibilità di Conference, ma è stata una bella domenica. I rimpianti? Si va sempre a guardare il momento sfortunato ma poi non guardi le vittorie arrivate all'ultimo minuto. Gli episodi un po' si compensano. L'ottavo posto credo sia giusto. Il valore della squadra è quello e il campionato lo ha rispecchiato. Ora verranno fatte delle valutazioni su quanto successo, soprattutto in casa, ma penso che la società andrà avanti con la gestione del mercato come ha sempre fatto: nessuno incedibile. A fronte di offerte importanti giustamente ci si guarderà. Il mercato è pieno di giocatori interessanti e il Bologna non si lascerà sfuggire calciatori di qualità come fatto in questi anni".