Era il 2018 e, un Domenico Tedesco ancora agli esordi studiava la Juve allegriana. Stava già "rubando" l'idea di Max. Il problema, oggi come allora, è sempre lo stesso: Bernardeschi deve imparare i movimenti da mediano.

Il processo dell'estate procede in maniera estremamente lenta. Brighton l'ha confermato. Bernardeschi in quella posizione necessita di tempo. A Valles, Tedesco annunciò: "Uno come Fede, con la sua qualità, può giocare ovunque". Era il preludio dello spostamento a centrocampo. "Per fare pienamente il Pirlo, serve una dose di Gattuso" - scrive Stefano Brunetti.

Bernardeschi sta studiando qualcosa che non è la sua specialità, ma nemmeno una cosa inedita. Avrà tempo, si giocherà una sola volta a settimana; ma al contempo la lancetta scorre. Berna, 10 incasellabile, non è che saluterà del tutto il ruolo da esterno offensivo. Anzi: con Odgaard darà vita a una coppia particolare, pronta a darsi il cambio nei ruoli di ala e mezzala. Eppure la nuova dimora sembra proprio essere quel centrocampo ancora indigesto.