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Architrave

Il Bologna ha smontato la sua architrave. Lucumi, Freuler e Castro.

La catena su cui si basavano i successi. Lucumi, Freuler e Castro. Loro tre più altri otto. Leader per caratteristiche anagrafiche, caratteriali e tecniche, oltre che elementi dotati di una grande continuità fisica. Questo li ha portati ad essere nel ristretto gruppo degli stakanovisti. Hanno tutti superato i 3.000 minuti in stagione: 3.567' Lucumi; 3.443' Castro e 3.108' Freuler - nonostante una clavicola in pezzi. Guida Miranda, con 3.637' in stagione.

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