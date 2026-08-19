La telenovela legata al centrale potrebbe chiudersi nel weekend. Orso è pronto al rinnovo, tanto mercato.

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Telenovela centrale

La telenovela sul difensore centrale continua. Cabal, Gassama e...Prpic.

In pole c'è sempre Juan Cabal. Potrebbe essere annunciato nel weekend, l'obiettivo del Bologna è quello di un prestito con diritto fissato a 8 milioni di euro.

In alternativa Nathan Gassama del Baltika (Russia), che vale circa 5 milioni di euro. Un nome nuovo: Dominik Prpic, 22enne del Porto.

cabal

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