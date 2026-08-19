Altro faccia a faccia tra l'agente di Orsolini - Michelangelo Minieri - e la dirigenza rossoblù. Nel pomeriggio di ieri si è discusso sul rinnovo e dell'interessamento del Betis per Cambiaghi, altro suo assistito.

La fumata bianca per Orsolini potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana; l'interessamento del Betis per Cambiaghi è stato rispedito al mittente. Il Bologna prova a chiudere il discorso rinnovo-Orso avvicinandosi, tra parte fissa e bonus, ai 3 milioni richiesti dal numero 7. Discorso Cambiaghi, per dirigenza e staff tecnico non si tocca. Salta l'uomo, spacca le partite e conosce Piccoli. Non c'è l'intenzione di fare altro restyling in attacco, specie se la proposta spagnola si basa su un prestito.

Infine Fabbian, altro tema toccato con Minieri. Si è parlato del ritorno del centrocampista, offerto dalla Fiorentina. Per ora l'ipotesi è esclusa, ma si rifletterà dopo le partite contro Lazio e Atalanta.