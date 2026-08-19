A Casteldebole si lavora per la difesa. Va colmato il vuoto lasciato da Lucumi.
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Priorità difesa
Al centrocampista ci si penserà nel finale di mercato. La priorità è il difensore.
In mediana si punterà su Badori, prodotto del settore giovanile. Per la difesa si cerca una pedina, possibilmente in prestito con diritto di riscatto e con un prezzo compreso tra i 4 e gli 8 milioni. Questo l'identikit di Casteldebole.
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