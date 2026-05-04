Pagliuca: “Il Cagliari è venuto qua a pareggiare. Bologna sottotono, ma è comunque ottavo”

"E' stata una partita giocata maluccio, il Cagliari è venuto a Bologna per portare via il punto per la salvezza e ha fatto la sua onesta partita. L'assetto del Cagliari non ha aiutato i rossoblù, ma si poteva fare meglio. Alla fine i sardi hanno anche rischiato di vincerla. Io il pareggio lo avevo pronosticato. Il Bologna non è tanto in forma dopo l'eliminazione dall'Europa League e il settimo posto è abbastanza lontano".