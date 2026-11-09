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Il Bologna ha strameritato

Così Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la vittoria del Bologna a Parma sabato sera: "C'è grande consapevolezza. Dopo che il Parma è rimasto in dieci si è capito che il Bologna aveva una marcia in più. Ha strameritato la vittoria. Tutti hanno giocato con personalità e giocare con l'uomo in più non è facie perché l'avversario si chiude sempre di più. Skorupski ha fatto poi una parata delle sue nell'unico tiro in porta loro. Lì le cose sarebbero potute cambiare. E' stato bravo a rimanere in piedi e a scegliere il tempo giusto per chiudere lo specchio".

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