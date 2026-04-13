Pagliuca: “Bologna, calendario difficile per il settimo posto. Aston? Il tre a uno…”

"E' stata una partita ben giocata dal Bologna, il Lecce non ha fatto bene mentre i rossoblù hanno segnato su due errori grossolani. Nel complesso è stato un match a senso unico e Pessina ha dovuto fare una sola parata. Stulic ha cercato di piazzarla, ma Pessina è stato bravo a rimanere fermo. Non c'era tempo per l'uscita, quindi ha aspettato con un ottimo senso della posizione. In generale Massimo è stato molto bravo per tutta la partita. Il ragazzo c'è. Ravaglia ancora il titolare? Non va chiesto a me, io voglio bene a entrambi, li conosco e chiunque giochi sono contento. Può essere che la scelta di ieri possa dare una occasione anche a Pessina".