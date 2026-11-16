Queste le parole di Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno sulla sconfitta della nazionale in Belgio e le prospettive future: "Cosa ricaviamo dalla nazionale? Non siamo ancora a livello di determinate squadre ma Mancio sta lavorando per quello. L'altro giorno eravamo ottimisti, mentre ieri siamo tornati sulla terra. Il Belgio ha giocatori tecnici e veloci, noi forse eravamo stanchi e ci mancavano due giocatori fondamentali come Cambiaghi e Frattesi. Abbiamo avuto alti e bassi, ma non va dimenticato che era una Italia sperimentale. Le partite più importanti saranno quelle di qualificazione agli Europei. Abbiamo delle certezze come Donnarumma, Esposito, Calafiori, ma anche Cambiaghi, poi ovviamente ci sono nazionali più forti ma sono fiducioso perché anche i giovani stanno venendo fuori. Tra i rossoblù chi può entrare nel giro? Orsolini e Berna ci possono stare benissimo. Mancini lo ha detto chiaramente che in questa fase preferisce i giovani per far fare esperienza, poi quando avrà bisogno di qualche veterano lo chiamerà più avanti".