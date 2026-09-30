Continua a fare parlare di se, il polverone mediatico attorno all’ex Bologna, Daniel Osvaldo.

Dopo tre giorni dal ricovero annunciato, la famiglia dell’ex attaccante è intervenuta in merito, spiegando che ora Osvaldo sta bene ed è lucido e chiedendo più rispetto ai media per quanto riguarda questa situazione.

La nota sui social della famiglia: “Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani. Innanzitutto, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci stanno contattando con preoccupazione e, al contempo, chiedere vivamente ai media di mostrare il dovuto rispetto in questo momento delicato

Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni. Per rassicurare tutti coloro che ci scrivono, desideriamo chiarire che Dani sta bene ed è lucido"

Sulle condizioni circolate negli ultimi giorni: “Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza; è arrivato come chiunque potrebbe arrivare dopo diversi giorni di dolore e inappetenza; non è vero nemmeno che gli sia stata asportata una parte del polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia dovuta al consumo di sostanze, né che sia in affitto, insomma, tra le altre falsità non verificate che sono circolate (ribadiamo, solo su alcuni media, poiché la maggior parte si è dimostrata estremamente rispettosa e ne siamo molto grati)".

La famiglia di Osvaldo ha poi chiarito che attualmente si trovi in terapia intensiva a casa di “un versamento pleurico”: "Si credevano malesseri di natura muscolare o intercostale, gli è stato diagnosticato ciò che, impropriamente o comunque comunemente, viene definito «liquido nei polmoni». I medici gli hanno praticato un intervento chirurgico per pulire la zona e attualmente siamo in attesa dei risultati delle colture. Ci hanno spiegato che questi esami richiedono tempo, ma sono indispensabili per ottenere una diagnosi precisa e definire così il trattamento adeguato per l’infezione di cui soffre".

Infine, la famiglia dell’ex Bologna ha ringraziato il personale medico e i messaggi di sostegno ricevuti in questi giorni: "Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel diffondere o condividere informazioni, tenendo sempre presente che dall’altra parte ci sono persone care che stanno soffrendo. Ringraziamo infinitamente per i tanti messaggi di sostegno, affetto e forza che ci giungono costantemente. La famiglia di Dani".