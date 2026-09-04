Settimana di Coppa Italia e questo significa che il Bologna, ieri sera, ha conosciuto il suo avversario per gli ottavi di finale. Sarà il Palermo dell'ex Pippo Inzaghi a giocare contro i rossoblù dopo aver eliminato ai sedicesimi il Mantova per 5-2.

Al termine della partita, il direttore sportivo Carlo Osti ha commentato così il successo dei rosanero sui lombardi: "Siamo molto contenti di aver superato il turno. È una partita che ci dà autostima e ci permette di affrontare una squadra di Serie A come il Bologna. È stata una serata positiva e siamo soddisfatti della prestazione contro un buon Mantova, che è a punteggio pieno in campionato e aveva eliminato la Lazio".