Orsolini: “Tornerò quello di prima, felicissimo di restare. Sabatini? Dico che…”

Un Riccardo Orsolini a due facce, tra l’altro storico nemico di Batman. E proprio da Batman parte l’intervista a Gazzetta di Orso che ha chiuso con difficoltà la scorsa stagione. La missione è tornare.

Prima eri Batman, dopo? “La nonna di Batman – risponde Orsolini – Conto di tornare quello di prima, credo che il problema fosse la testa perché fisicamente non ero grasso o non in forma. Mentalmente mi ero costruito l’idea che non si potesse tornare a giocare e questo mi ha scaricato. Io senza l’urlo del pubblico soffro, quando dribblo e la gente attorno a me si emoziona mi esalto”.