Orsolini: “Al Villa Park sarà una battaglia. La mia prestazione?..:”

"Sono contento di aver segnato, ma soprattutto sono contento per la squadra perchè stiamo giocando bene e siamo in un buon momento. Adesso però è già tempo di pensare a giovedì sera al Villa Park. In Inghilterra sarà una battaglia, ma il calcio è strano è può capitare di tutto: la palla è rotonda per tutti. La mia prestazione? Quando mi diverto faccio delle buone partite, mentre quando non mi diverto gioco male. Oggi ero contento e si è visto".